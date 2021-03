TMW Radio - Piccinini su Donnarumma: "Otto milioni netti sono una cifra accettabile per uno come lui, in una fase così difficile"

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' il giornalista Sandro Piccinini ha parlato della situazione Donnarumma in casa Milan. Queste le sue parole: "E' importante capire quale siano le condizioni :e sono 8 milioni netti, è una cifra accettabile per uno come lui, in una fase così difficile per i bilanci dei club. E' un giocatore importante e il rinnovo sarebbe in linea con la situazione. Se parliamo di 16 milioni netti andiamo fuori giri. Il Milan, con il bilancio che ha, sarebbe esagerato rinnovare a certe cifre. Raiola sa che certe cifre le può avere da altre parti, non è pazzo. Ora entra in gioco, come in passato, la volontà del giocatore di rimanere anche rimettendoci qualcosa. Le trattative sono complicate quando si parla di queste cifre. Ci sta il tira e molla, come ci sta il fatto che il calciatore, che è un professionista, tiri la corda dalla sua parte".