TMW RADIO - Schwoch: "Milan, sì alle due punte. Metterei Leao vicino a Ibra"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenutol'ex attaccante Stefan Schwoch. Ecco le sue parole sul Milan: "Ibra troppo solo davanti? E' logico che abbandonare la strada vecchia per una nuova è sempre difficile. Se però uno come Ibra si lamenta è perché forse ha ragione. Avere un compagno potrebbe alleggerirgli il compito. Credo che Pioli andrà verso le richieste di Ibra. Io sceglierei uno come Leao, che svaria molto, lasciando Ibra più in zona centrale".