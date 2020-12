TMW RADIO - Sconcerti: "Il Milan non deve dare prove ma vincere le partite"

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti.

Milan-Lazio prova del nove per i rossoneri?

"Dipende per cosa. Se si intende per il campionato sì, anche se li vedo meno in corsa di Juventus e Inter. Ma di prove non deve darne, devono vincere le partite".