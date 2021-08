TMW Radio - Spina su Boquete: "È un piacere che giocatrici più giovani possano confrontarsi con una calciatrice come lei"

Elisabet Spina, direttore generale del Milan femminile, ha così parlato di Boquete a TMW Radio, nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile: “È un valore aggiunto, ha portato nella scorsa stagione e in questi mesi grande esperienza, professionalità. È un piacere che giocatrici più giovani possano confrontarsi con una calciatrice come lei che alza non solo il tasso tecnico, ma anche caratteriale e a livello d’esperienza”.