TMW Radio - Tacchinardi: "Maldini sta creando una grande squadra. Ibra è clamorosamente devastante"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato della gara tra Atalanta e Milan. Queste le sue parole: "E' una partita importante. Lo scorso anno perse il Milan 5-0 ma da allora è cambiato tutto. Ibra è ancora clamorosamente devastante, ma c'è stata la crescita della squadra. Per me arriva in fondo, anche se questo dell'Atalanta è un ostacolo tosto. Il Milan però ci arriva con grande carica, non solo per i risultati ma per il mercato fatto. Quando vedi arrivare altri elementi, capisci che la società ci crede. Faccio i complimenti a Maldini, piano piano sta creando davvero una grande squadra".