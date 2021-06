TMW Radio - Vimercati: "La Serie A quest'anno è stata bellissima con tante grandi squadre come Milan e Inter"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il portiere Valerio Vimercati ha parlato del Milan e della Serie A. Queste le sue parole: "Quest'anno è stata bellissima, era da un po' che non si vedevano così tante lotte. Bella soprattutto nell'arco di tutta la stagione: c'era il Milan prima, poi la lotta con l'Inter e quindi il duello per la Champions League, ma anche la sfida tra Benevento, Torino e Cagliari per non retrocedere. Questo ha aiutato a mettere in mostra numerosi giocatori, penso sia stata un'ottima stagione, ora speriamo che l'Europeo lo sia altrettanto".