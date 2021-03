TMW RADIO - Vitale: "Rinnovo Donnarumma? Andava fatto ad inizio stagione"

L'ex ds Pino Vitale è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, e su Maldini e Donnarumma ha dichiarato: "Maldini è stato un grande giocatore, come dirigente lo dobbiamo ancora valutare. Donnarumma? Galliani è stato il primo a portarlo a parametro zero. Non si può accettare che Raiola faccia il padrone del Milan. Il contratto andava fatto a inizio stagione. Ai giocatori non si può permettere di essere padroni. La società gli deve far assaporare la tribuna per qualche mese, finchè non firmi non giochi, così si fa".