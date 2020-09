TMW Radio - Zaccardo: "Milan, si comincia a vedere un po' di luce"

L'ex difensore Cristian Zaccardo è intervenuto nel corso di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, ai microfoni di Francesco Benvenuti. Il suo ragionamento comincia dal Milan: "Si comincia a vedere un po' di luce: dopo il Coronavirus hanno ripreso in maniera eccezionale, ora è stato confermato Ibrahimovic, tra i migliori in Italia nonostante l'età, e anche per Tonali sembra fatta. Un passo alla volta sta tornando ad essere competitivo: speriamo in questa stagione, che possa fare meglio dopo la scorsa stagione che è andata benino. Ci aspettiamo tutti che tornino in zona Champions, che sia un Milan da quarto posto in su: devono fare la Champions".

Calhanoglu sarà quello del post-lockdown o quello precedente?

"Ha qualità e l'abbiamo sempre saputo. Ultimamente giocava sempre una partita bene e un'altra così così. Ora è nel pieno della maturità e nell'età in cui deve esplodere, prendersi responsabilità e dimostrarsi un giocatore importante, di valore. Deve trascinare come i vari Ibra, Donnarumma, Romagnoli ed Hernandez: essere leader in campo. Sono contento, da simpatizzante rossonero, se rimane".

Chi si è mosso meglio sul mercato fin qui, secondo lei?

"Questo è un mercato particolare, ci saranno tanti scambi e le squadre in generale hanno perso ricavi. Bisogna inventarsi e improvvisare, il Milan si è mosso bene confermando Ibrahimovic e soffiando Tonali all'Inter: in questo momento i tifosi rossoneri hanno grande entusiasmo. L'Inter comunque si è mossa per Hakimi, grande acquisto, e penso ce ne saranno altri. Le occasioni migliori, come sempre, capiteranno negli ultimi giorni di mercato, con prezzi più agevoli. Magari negli ultimi giorni ci sono big che costano meno, e qualcuno può fare il grande colpo. Speriamo che arrivi un altro big dopo Lukaku l'anno scorso e CR7 due anni fa... Speriamo arrivi Messi, così da alzare l'asticella della Serie A. L'obiettivo sono gli stranieri, visto il Decreto Crescita".