TMW - Serafini: "L'unico ko che non ci sta è quello con lo Spezia, gli altre legati alle assenze"

Mancano poche ore alla supersfida di domani pomeriggio. Un derby fra Milan e Inter che, dopo troppi anni, vale finalmente lo Scudetto. Per anticipare i temi della sfida e capire meglio come arriva all'evento la squadra di Stefano Pioli, TMW ha contattato il giornalista Luca Serafini.

Iniziamo dalle ultime evidenze. Ko contro lo Spezia, pareggio con la Stella Rossa. In che condizioni si presenta il Milan?

"Dopo il lockdown il Milan ha giocato praticamente sempre 3 gare a settimana e negli ultimi due mesi e mezzo lo ha fatto con gli uomini contati. Questa situazione ha fatto sì che il livello di concentrazione restasse sempre alto, poi con i rientri dagli infortuni e con gli arrivi di gennaio la rosa è tornata ad essere ampia e, inconsciamente, forse la tensione si è allentata. A questo ci aggiungo un po' di stanchezza in quei protagonisti che hanno tirato la carretta e pure un carico di lavoro ad hoc per arrivare al meglio ad aprile, per la fase calda. Ecco i possibili motivi delle ultime frenate".

I passi falsi da inizio 2021 però, fra campionato e coppe, iniziano ad essere diversi...

"Per me è ingiusto paragonare le sconfitte di gennaio con quelle di febbraio. Con la Juventus e con l'Atalanta le hai giocate con troppi infortuni e ci sta di perdere in quelle condizioni. Il derby di Coppa Italia il Milan lo stava vincendo fino al 70'... Il ko contro lo Spezia dell'ultima giornata è l'unico che non ci sta, secondo me. Gli altri sono da legare principalmente alle assenze".