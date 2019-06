TMW - Zaccardo: "Per poco a Gattuso non è riuscito un miracolo, ha fatto un buon lavoro al Milan"

Cristian Zaccardo, intervenuto a margine dell'evento benefico "La Notte dei Re" al Foro Italico, ha parlato a Tuttomercatoweb.com e ha detto la sua sulla situazione in casa rossonera: "Sono simpatizzante del Milan, purtroppo per poco Rino non ha fatto il miracolo di portarlo in Champions League. Gattuso ha fatto questa scelta, il lavoro che ha fatto è stato buono, con questo gesto resta ancora più nel cuore di tutti i rossoneri e gli appassionati di sport".