Tognazzi: "Per l'Inter ad oggi è un dovere vincere, per il Milan no"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati' l'attore e tifoso rossonero Gianmarco Tognazzi ha parlato del rendimento del Milan. Queste le sue parole: "Era chiaro che il Milan avrebbe avuto una flessione. Ieri è mancato l'approccio alla partita, il ritmo. Per l'Inter oggi come oggi è un dovere vincere, per il Milan no, doveva metterci 3 anni a tornare, ce ne sta mettendo uno. "