Tognazzi sul Milan: "Bisogna continuare su questa linea e vedere quanto terreno perso si può recuperare"

Gianmarco Tognazzi, noto attore e grande tifoso milanista, è stato intervistato da Radio Sportiva e sul Milan ha dichiarato: "Servivano calma e continuità. La squadra è partita male con Pioli anche per un calendario avverso. Per trovare compattezza di squadra serviva tempo. Capisco i tifosi milanisti che sono impazienti ma questa è l'unica strada per riuscire a trovare una quadra. Bisogna continuare su questa linea e vedere quanto terreno perso si può recuperare. La quadra negli automatismi, a prescindere dall'allenatore, si trova nel tempo. Sarebbe bastato continuare con Gattuso per proseguire sulla falsa linea dell'anno scorso, cambiando tutto serve pazienza perché il percorso è più lungo. Pioli? Ha sempre fatto un buon lavoro, bisogna vedere se gli verrà dato del tempo per proseguire nel suo percorso. Nel calcio di oggi si parla sempre troppo velocemente esprimendo giudizi tagliati con l'accetta".