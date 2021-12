Tomori: "Siamo cresciuti come squadra, vogliamo vincere"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Liverpool, Fikayo Tomori ha dichiarato sulle emozioni della vigilia: "Come squadra siamo cresciuti tantissimo in un breve periodo di tempo. A Liverpool molti giocatori scendevano in campo per la prima volta in Champions League ma ora siamo cresciuti dopo cinque partite. Ora dobbiamo giocare un'altra gara per qualificarci. Dovremo difendere bene ma non subire e basta e fare la nostra partita".