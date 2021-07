Tomori sulla finale di Euro 2020: "Inghilterra sfortunata, ma l'Italia ha meritato"

Nell’intervista concessa al Corriere della Sera, Fikayo Tomori, tra le altre cose, ha parlato anche della recente finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra "Siamo andati in vantaggio subito - ha dichiarato il giovane inglese - e la situazione era positiva. Ma credo che andando avanti con la partita ci siamo stancati e l’Italia è diventata più forte. L’Inghilterra ha fatto un grande Europeo, è andata vicino a vincerlo. Sfortunatamente non ci è riuscita. Ma l’Italia ha meritata. Giocavamo in casa nostra, purtroppo non siamo riusciti a sfruttare il vantaggio. Ma in una finale tutto può succedere, è diverso dal resto della competizione. Ai rigori poi è chiaro che un po’ è questione di fortuna. Noi non l’abbiamo avuta".