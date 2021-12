Tonali a DAZN: "Abbiamo reagito tardi. Scudetto? Non smettiamo mai di crederci"

Sandro Tonali è stato intervistato da DAZN al termine di Udinese-Milan.

Che fatica, come mai? “Abbiamo avuto una reazione tardi. Ad averla prima magari saremmo riusciti a fare di meglio. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo e dimenticare la prima parte, non siamo stati molto Milan. Dobbiamo ripartire e andare a mille all’ora domenica prossima”.

Cosa ti ha chiesto Pioli? “Di continuare così come stavano facendo i compagni, ma di portare più alto il baricentro. Non possiamo stare sotto per così tanto tempo, è la cosa che fa più male. Dobbiamo portarci a casa il punto e lavorare tanto per svoltare, ripartire e fare passi in avanti”.

Quanto ti senti milanista? “Tanto, poi vedere la partita da fuori non è bello. Vedere i compagni in difficoltà ti fa venire voglia di dare una mano, ci sentiamo tutti parte della squadra”.

Lo scudetto è ancora l'obiettivo? “Non smettiamo mai di crederci, l’obiettivo è quello. Non c’è da nascondere niente. Un pareggio qui non cambia i nostri obiettivi. È andata così, da domani torniamo a lavorare al 100%”.