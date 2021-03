Tonali a MTV: "Oggi nessuno è soddisfatto della prestazione, ora mettiamo un punto e guardiamo avanti"

Sandro Tonali è stato intervistato da Milan TV al termine di Milan-Napoli:

Come stai? “Sto bene, ho avuto un crampo al polpaccio ma dopo 10 secondi era già passato. Niente di preoccupante”.

Che sensazioni c’erano nello spogliatoio? “Dobbiamo vedere gli errori che abbiamo fatto, è un dispiacere perdere in casa queste partite fondamentali per la zona Champions. Dobbiamo mettere un punto e guardare subito avanti”.

Su Gattuso: “Ci siamo incrociati a fine partita, ci siamo dati un cinque ed è finita lì. Dopo le sconfitte non mi piace molto parlare con gli avversari, non sono i momenti giusti. Non sono felicissimo della partita, il risultato condiziona, nessuno è soddisfatto di questa prestazione e di questo risultato”.

La crescita passa di più attraverso la condizione fisica o l’apprendimento su come giocare in questo modulo? “Tre anni fa ci avevo già giocato con questo modulo, non ero fresco ma le geometrie le ricordavo. Dopo 3 anni di 4-3-3 è stato un po’ difficile all’inizio, ma mi sto adattando perché è un treno che va preso. Giocare con Kessie aiuta molto, ti capisce e ti aiuta molto in campo, capisce i vari momenti. È molto intelligente”.