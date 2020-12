Tonali a MTV: "Pioli è una persona fantastica, ci era mancato. Speriamo che questo sia solo l'inizio"

Il centrocampista rossonero Sandro Tonali è stato intervistato da Milan TV. Queste le sue dichiarazioni:

L’abbraccio di gruppo dopo la vittoria a Marassi: “Episodi simili dopo una partita del genere, che era molto complicata, sono episodi che ci danno autostima, poi vedere il Mister che ci dà una carica così dopo 90 minuti in cui abbiamo combattuto, abbiamo sofferto, abbiamo rischiato di pareggiare alla fine ma comunque tenendo per la maggior parte del tempo il controllo del match ti dà una grande carica perché sai che hai vinto, sai che hai fatto bene e sai che il Mister ci tiene come se fosse una vittoria che vale tanto. È una cosa bella che ci dà tanto”.

Su Pioli: “Ci è stato vicino anche quando era a casa, quindi sicuramente ci è mancato averlo qua e lavorare con lui. È una persona fantastica, tornare a vincere insieme a lui è bello. Vedere il Milan che vince col Mister in panchina è sempre bello”.

Sul gruppo: “Siamo giovani ma abbiamo la responsabilità di indossare la maglia del Milan. Abbiamo dimostrato di essere giocatori da Milan. Sai che quando scendi in campo devi vincere, lo sai prima e lo sai anche quando scendi in campo dopo le altre. Ed è anche per questo che il Mister ha avuto quella reazione. Sai che sono tutte lì, sai che non puoi sbagliare e tu da grande squadra fai questo, perché sei una grande squadra. Ci sono ancora tante cose da fare insieme, speriamo che questo sia solo l’inizio”.