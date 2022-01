Tonali a Sky: "Mi sento al 100%. Fascia da capitano? Per ora non ci penso"

Prima del match contro il Venezia, Sandro Tonali ha dichiarato ai microfoni di Sky:

Sulla sua condizione: "Mi sento al 100%, durante la sosta abbiamo recuperato le energie e stiamo tutti bene. Per noi è stato importante questa sosta visti i tanti infortuni che abbiamo avuto".

Sulla fascia da capitano: "Non ci penso ora, abbiamo il nostro capitano che oggi non c'è, la fascia l'avrà Theo. Io per ora non ci penso, vedremo in futuro".