Tonali: "Al Milan gli obbiettivi sono chiari. L'Under 21 è un punto di ripartenza"

Intervenuto ai microfoni della Figc, Sandro Tonali ha parlato delle sue ambizioni in nazionale. Queste le sue parole: “Per me l'Under 21 è un punto di partenza e di ripartenza. E' sempre un'emozione indossare la maglia della nazionale, bisogna essere orgogliosi di farlo. Poi con i tifosi allo stadio è ancora tutto più bello. Non è semplice iniziare un nuovo ciclo, ma siamo tutti disposti a conoscerci nel minor tempo possibile, che è la cosa più importante da fare visto che abbiamo solo due giorni per lavorare prima di andare in campo. Io il leader? Sì, ma a prescindere da questo siamo un gruppo compatto. Anche chi non gioca nel proprio club sta cercando di dare il massimo. Ognuno deve dimostrare di poter stare qui. Al Milan gli obiettivi sono chiari, puntiamo sempre al massimo e ad arrivare più in alto possibile”.