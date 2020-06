Nel corso dell’intervista rilasciata a Sportweek, Sandro Tonali, tra le altre cose, ha parlato del suo idolo di infanzia, l’ex rossonero Gennaro Gattuso: "Mi colpivano la sua grinta e generosità. Avesse diviso per dieci la determinazione che aveva dentro, ce ne sarebbe rimasta abbastanza per riempire tutti i suoi compagni di squadra. Non aveva paura di nessuno".