Tonali: "Soldi? La voglia di restare al Milan veniva prima di tutto"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali ha commentato così la sua decisione di ridursi l'ingaggio pur di restare al Milan: "Perché l'ho fatto? Perché la voglia di restare al Milan veniva prima di tutto. I termini del riscatto dal Brescia erano scaduti e si ricominciava da zero: per me era importante fare un passo verso il Milan. C’erano altri club, anche con ingaggi più alti da offrire, ma io sono felice qui. Ogni giocatore ragiona in maniera diversa. C’è chi pensa alla carriera e all’ambizione, chi ai soldi. Io credo che stare bene in una squadra sia imprescindibile. Al Milan posso centrare tutti i miei obiettivi, posso avere tutto nel club in cui sono felice".