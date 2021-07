Tonali sulla Champions: "L’Europa è casa nostra. Mi piacerebbe sfidare Modric"

In merito agli obiettivi stagionali del Milan, Sandro Tonali ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Se lotteremo per il primo posto in Serie A? Sì. Lottiamo tutti insieme, per lo stesso obiettivo. Il pensiero della squadra è unico. Champions? Vogliamo fare strada il più possibile. Torniamo dopo tanti anni di assenza e sappiamo che non sarà facile, ma siamo il Milan. L’Europa è casa nostra. Quale grande centrocampista vorrei sfidare in Champions? Modric, l’ho sempre ammirato. Giocarci contro sarebbe un piacere".