Trequartista Milan, Pellegatti: "Il sostituto di Calhanoglu non può essere Diaz"

Franck Kessie trequartista nel derby contro l'Inter? In merito a questa possibilità, Carlo Pellegatti ha dichiarato a "Tutti convocati" su Radio 24: "Perchè con l'Inter, Kessie giocherà trequartista? Perchè il sostituto con le caratteristiche di Calhanoglu non può essere Diaz, ecco perchè hanno fatto un tentativo per Renato Sanches. Esattamente come io non posso giocare a basket, ci sarà un motivo".