Trevisani: "Milan, sono andati via Donnarumma e Calhanoglu e chi se ne è accorto?!"

Riccardo Trevisani, giornalista di SportMediaset, si è così espresso nel corso di 'Pressing' sul Milan: "Il Milan due anni fa perdeva a Bergamo 5-0, è stato il punto più basso degli ultimi anni. Da quel momento in poi, la squadra rossonera quanti progressi ha fatto?! È passato attraverso l'arrivo di Ibrahimovic e man mano sono cresciuti tutti. Ora il Milan fa a meno di Ibra, fa a meno di Giroud e non se ne accorge nessuno: è andato via Calhanoglu e chi se ne accorto?! È andato via Donnarumma e chi se ne è accorto?!"