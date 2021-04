Trevisani su Donnarumma: "Mi piace troppo vederlo in rossonero. Farei molta fatica a vederlo lontano dal Milan"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Trevisani ha parlato della situazione Donnarumma. Queste le sue parole: "Mi piace troppo vederlo al Milan, la sua crescita, la sua grinta e la strada che lo ha portato in Serie A. Farei molta fatica a vedere Donnarumma lontano dal Milan. L'offerta è più che congrua e in questo momento credo che sia più che sufficiente e vederlo lontano dal Milan per 8 milioni all'anno mi risulterebbe difficile da comprendere. Oltre a questo le altre grandi squadre che potrebbero prenderlo hanno tutti grandi portieri e quindi non so quali effettivamente possano essere i club pronti a investire su di lui e a garantirgli la titolarità. Poi consideriamo che ha altri 15 anni di carriera ad alti livelli e, nel caso, si è sempre in tempo a cambiare squadra o progetto."