Trevisani su Donnarumma: "Quante squadre ci sono più prestigiose del Milan in Europa?!"

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso negli studi di SkySport24 sul molto probabile addio di Gigio Donnarumma al Milan: "Ci sono determinati procuratori che non mettono la partita davanti a tutto, ma ci mettono le scelte contrattuali. Siamo in questa situazione perché Donnarumma è indiscutibilmente tra i migliori tre portieri al mondo, è il più forte del campionato e quindi può far gola a tanti, ma questi tanti hanno già il portiere. Che succede, allora? Va via non accettando gli 8 milioni e la Champions League? Donnarumma è stato il portiere rossonero in un Milan peggiore di quello di oggi. Mi aspetto che arrivi un'offerta di 18 milioni del Real Madrid, altrimenti faccio fatica a capire. Quante squadre ci sono più prestigiose del Milan in Europa?! Tre, forse?!. Parliamo di un mostro tra i pali che ha tutto il diritto di essere ambizioso, sulla scelta ne possiamo discutere. Parlaci Gigio, facci capire la tua versione, perché altrimenti parlano altri per te e ci si può complicare l'Europeo. Facci sapere quello che pensi e qualsiasi scelta verrà comunque rispettata. Certo: se il Milan ti offriva 8 e va all'Inter a 8,5 faccio fatica a capirlo...".