Trevisani su Ibra: "Si sta godendo ogni momento, sa che gli anni passano anche per lui e quindi vuole giocare sempre"

Riccardo Trevisani, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così di Ibrahimovic che contro il Verona ha sbagliato un altro rigore: "Kessie è una sentenza dal dischetto. Ibra non ha mai avuto grandi numeri sui rigori, da quando è tornato al Milan ne ha sbagliati 4 su 8. Ibra sa che non potrà giocare per sempre, sa che gli anni passano anche per lui e quindi si sta godendo ogni momento. E' anche per questo che vuole giocare sempre".