Trevisani sul Milan: "Il Milan è forte, non può puntare solo al quarto posto"

Presente negli studi di SkySport24, Riccardo Trevisani ha commentato così l'assenza di Ibrahimovic nel Milan: "Anche quando Ibra fuori per il Covid il Milan ha vinto le sue partite. Ieri il Milan ha fatto bene, ha rischiato anche di vincere. Oggi il Milan è consapevole di essere forte. E' una squadra forte altrimenti non vai a vincere 3-1 a Napoli, non vinci il derby e non fai tre gol a questa Roma. Ad oggi il Milan non può puntare solo al quarto posto".