Trevisani sulla Stella Rossa: "Sorteggio buono per il Milan. Per Stankovic sarà un derby"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Riccardo Trevisani ha parlato del sorteggio del Milan che ha pescato la Stella Rossa. Queste le sue parole: "L'anno scorso era nel girone del Napoli. E' una squadra migliore dell'anno scorso. Non so se ci sarà il pubblico ma il Marakana di Belgrado è una bolgia. E' un buon sorteggio per il Milan rispetto al girone dove c'erano squadre più forti. Per Stankovic sarà un derby."