Troppi gol su palle inattive, Taibi: "Per il Milan è un campanello d'allarme"

L'ex portiere rossonero Massimi Taibi, intervenuto a "L'inferno del Lunedì" su Milan TV, ha parlato del problema del Milan sulle palle inattive: "Le palle inattive sono sempre situazioni particolari, chi ha la fortuna di poterle sfruttare un buon 60% delle partite le risolve così. Prendere sei gol così è un campanello d’allarme ma non vorrei che si creasse una psicosi perché poi altrimenti ogni cross mette ansia e pressione. Io credo che il Milan stia marcando troppo in basso, se qualcuno la spizza è un problema. Questa è l’unica problematica che vedo da fuori perché poi per il resto sono stati straordinari”.