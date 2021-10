Turci approva Mirante: "È un portiere di assoluta affidabilità, a Roma ha dato il suo contributo quando è stato chiamato in causa"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Luigi Turci, preparatore dei portieri nel recente passato anche dei rossoneri (oltre che ex estremo difensore di Udinese e Samp), ha parlato di Mirante. Queste le sue parole: "Il curriculum parla per Mirante, è un portiere di assoluta affidabilità, a Roma ha dato il contributo quando è stato chiamato in causa. Si è fatto trovar pronto".