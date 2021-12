Udinese, Cioffi: "Milan? Non mi aspetto una passeggiata. Becao vuole esserci"

Gabriele Cioffi, tecnico dell'udinese, si è così espresso a UdineseTV alla vigilia della sfida contro il Milan come riportato dal sito ufficiale dei friulani:

Mister, com’è stata questa settimana? Lei ieri ha parlato di una grande occasione che vuole giocarsi, immagino voglia trasmettere grande carica ai ragazzi.

"L’energia che ho dentro la voglio trasmettere. L’aspetto principale da prendere in considerazione è la presa di responsabilità, una motivazione personale del singolo. Non sono un incantatore di serpenti, non riesco a trasmettere le cose solo guardando le persone negli occhi. La presa di responsabilità della situazione in cui siamo è il primo passo verso il futuro".



Come ha visto i calciatori in questi giorni dopo la brutta sconfitta di Empoli che ha comportato delle conseguenze e cosa gli hai chiesto in questi primi giorni di lavoro?

"Presa di responsabilità. La coscienza che se siamo in una situazione così c’è un motivo. Affrontare il problema è già il primo passo per la risoluzione del problema stesso".

Chiaramente c’è stato poco tempo per lavorare ma ti chiedo se hai già avuto modo di portare qualche tuo concetto tatti o se dobbiamo aspettarci qualche variazione?

"Il lavoro fatto nei due anni passati è stato un lavoro importante, non vedo il motivo per cestinarlo. Io naturalmente aggiungerò del mio con convinzione e volontà".

Come sta Becao? Ha lavorato in gruppo in questi giorni, può essere pronto per domani?

"Becao vuole esserci e questo è già qualcosa. Vediamo perché non è così sicuro".

Inizio col botto c’è subito il Milan, paradossalmente può essere ancora un’ulteriore spinta dal punto di vista delle motivazioni?

"È una motivazione esterna importante. Tutte le partite vanno lette con una motivazione interna, il pubblico, lo staff, i compagni possono spingere però se non ci sono motivazioni interne le spinte non servono a niente".

Che tipo di gara ti aspetti? Loro hanno diverse assenze pesanti e sono reduci dall’eliminazione in Champions te li aspetti ancor più arrabbiati?

"Il Milan è una squadra che lavora assieme da tre anni con contenuti importanti. Mi aspetto una partita di sofferenza, resilienza e volontà. Sicuramente non mi aspetto una passeggiata".

Il Milan sta facendo una grande stagione, quali sono le caratteristiche della squadra di Pioli che, nel 2021, è la squadra che ha vinto di più in trasferta ed è andata a segno con 14 giocatori diversi (solo il Chelsea con 16 ha fatto meglio in Europa).

"È una squadra che ha soluzioni con caratteristiche diverse. I medesimi principi di gioco con giocatori con caratteristiche diverse. Il livello di attenzione nostro vuole essere altissimo. È un inizio ripido però la prova da affrontare è quella con se stessi. Cosa voglio io da me, dalla stagione e da questi 90 minuti".