Udinese, Pradè: "Tanti su De Paul, ma non abbiamo mai trattato"

Dopo le presentazioni di Sandro, De Maio e Wilmot, il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Daniele Pradè ha parlato in sala stampa del mercato bianconero. Ecco le sue parole su Rodrigo De Paul: "Non siamo mai stati vicini alla sua cessione perché non abbiamo mai aperto alcuna trattativa - riporta TMW -. C'erano interessi, ma non avendo mai aperto ad una trattativa non siamo mai stati vicini al suo addio".