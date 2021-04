UEFA, Ceferin sulla Super League: "Uniti contro questo progetto egoistico e senza senso"

“La Uefa e il mondo del calcio sono uniti contro questa proposta orrenda, portata avanti da pochi club europei spinti soltanto dall’avidità”. A margine del Comitato Esecutivo di oggi, il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, usa parole durissime contro i club che hanno aderito alla Superlega: “Il mondo del calcio è unito, i governi sono uniti, siamo tutti uniti contro questo progetto senza senso. I calciatori che parteciperanno alla Superlega non disputeranno né il Mondiale né l’Europeo. Non potranno rappresentare le squadre nazionali”.

Non è solo una questione di soldi.

“L’Uefa distribuisce il 90 per cento dei ricavi reinvestendoli nel movimento. Per l’Uefa non è solo una questione di soldi, per la Superlega sì. Fa gli interessi di una dozzina, non vorrei chiamarli quella sporca dozzina. Il principio di base non può cambiare, la solidarietà è qualcosa di eterno. Ma per qualcuno questo concetto non esiste, l’unica cosa che esiste è il denaro nelle loro tasche”.

Uno sputo in faccia a chi ama il calcio.

“Vorrei ringraziate tutta la famiglia del calcio, anche le varie società, tranne quei 12 club. Dico grazie ai governi. Questa idea è uno sputo sul viso di quelli che amano il calcio. Non lasceremo che ci portino via il calcio”