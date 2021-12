Vaciago: "Nel Milan l'assenza che pesa di più per me è quella di Kjaer"

Il giornalista Guido Vaciago, intervenuto a SkySport24, ha parlato così delle assenze in casa rossonera in vista del match contro il Napoli: "L'assenza che pesa di più per me è quella di Kjaer. Anche Leao manca molto perchè è uno che sa fare la differenza, ma uno come Kjaer, non solo dal punto di vista tecnico ma anche caratteriale, è sempre utile in partite così".