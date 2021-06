Van Basten: "Auguro al Milan una grande stagione in Champions League"

Intervenuto in un video postato da Daniele Massaro sul suo profilo Instagram, Marco Van Basten ha ringraziato l'ex compagno per il regalo della nuova maglia del Milan e ha lanciato un messaggio alla squadra di Pioli. Queste le sue parole: "E' sempre un piacere ricevere la maglia del Milan, specie quando vedo il mio nome su questa maglia. Auguro alla squadra una grande stagione in Champions League. Purtroppo non sono più allenato se no partecipavo"