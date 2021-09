Van de Beek: "Solskjaer mi ha chiesto di rimanere. Mi fido di lui"

Tra i calciatori accostati al Milan in estate figura anche il centrocampista olandese Donny Van De Beek. L'ex Ajax, poco impiegato dai Red Devils, alla fine è rimasto in Inghilterra e ha motivato così la sua scelta: "Ho parlato sia col manager che col club e sono stati chiari nella loro volontà di tenermi in squadra. Il manager mi ha detto: 'Ho bisogno di te e voglio tenerti qui'. Certo, fin qui non ho giocato un minuto ma lui mi ha detto che vedendomi ogni giorno in allenamento vede un Donny diverso. Ho bisogno di fidarmi di lui. Se non avesse avuto bisogno di me mi avrebbe lasciato andare, per cui penso che abbia dei piani per me".