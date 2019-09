Vecchi a TMW: "Gigio è un leader. Parole di Boban? Sono ottimista"

Villiam Vecchi è un milanista doc. Da portiere e da preparatore ha vissuto l'ambiente rossonero conoscendolo alla perfezione. E da grande conoscitore del calcio adesso dice la sua sulla squadra di Giampaolo: "Ancora va trovata la squadra ideale - spiega a tuttomercatoweb.com - ma non credo ci sia da preoccuparsi. Io peraltro sono un milanista ottimista. Non sono nella testa di Boban (riferimento alla sue parole, ndr) ma credo che abbia voluto sottolineare come per ora il Milan non abbia brillato. Niente di più. Giampaolo comunque ha esperienza e sempre fatto giocare bene le sue squadre"

Sorpreso dal fatto che i nuovi non abbiano ancora praticamente giocato?

"Ma guardi che succede così anche in altre squadre tra cui anche la Juve. Ci vuole tempo anche per questo".

Boban ha detto anche che vede Donnarumma come leader. E' d'accordo?

"Non lo conosco perchè non lo ho mai allenato. Però tutti me ne hanno parlato bene. Da cinque anni è ormai titolare nel Milan e lo è anche della Nazionale. Penso che sia giusto che sia il leader. Io so solo che è un grande portiere, l'ho sempre difeso anche nei momenti più delicati".

Vedendolo da fuori può essere il leader?

"In campo non è uno che subisce o accetta tutto. Lo vedo discutere con gli arbitri, a volte anche troppo. Però è uno di personalità che si fa sentire, è sempre lì con le braccia alzate".