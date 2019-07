Veretout: "La Roma rappresenta un passo avanti nella mia carriera"

Oggi, Jordan Veretout è stato presentato come nuovo giocatore della Roma. Durante la conferenza stampa, il centrocampista francese, cercato a lungo anche dal Milan, ha spiegato perchè ha scelto i giallorossi: "Ho scelto la Roma perché è un grande club - riporta tuttomercatoweb.com -. Ho parlato con il mister e mi ha convinto. Disputerà l'Europa League e questa squadra rappresenta un passo avanti nella mia carriera. La Roma è un grande club e tutti gli anni ambisce a giocare la Champions. L'obiettivo è tornarci. Tocca a noi lavorare quotidianamente per raggiungere questo obiettivo. Oggi sono qui e sono felice. Era la mia volontà. Ho dei compagni di squadra fortissimi e vogliamo fare qualcosa di bello. Ha influito il discorso con il mister e sono felice di essere qui. Fonseca mi ha telefonato e mi ha detto che gli piacevo come calciatore e che cercava un calciatore con le mie caratteristiche. Le sue parole mi hanno convinto e non mi hanno fatto cambiare idea".