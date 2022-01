Veron consiglia le big di Serie A: "J. Alvarez è un gradino sopra tutti"

Se dovesse dare un consiglio per gli acquisti alle formazioni italiane, quale suo connazionale suggerirebbe? E' una delle domande poste a Juan Sebastian Veron, che nell'intervista al Corriere dello Sport parla senza troppi giri di parole: "Julian Alvarez è un gradino sopra tutti. Per quello che ha dimostrato nel River, credo si sia meritato un’occasione di giocare in un grande club europeo. In Europa è tutto diverso, soprattutto nelle principali Leghe, ma secondo me lui è pronto".