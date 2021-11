VIDEO - Pioli: "Derby difficile e importante, ma non ancora decisivo"

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Sky ha commentato il pareggio per 1-1 maturato ieri sera a San Siro contro il Porto: "La forza di questa squadra è la consapevolezza, sanno di essere giovani ma anche ambiziosi, vogliamo tornare protagonisti in campionato e in un Europa. C'è stato un momento in cui continuavamo a palleggiare quando invece dovevamo giocare profondo: quando una squadra è scaltra e furba sa leggere meglio questi aspetti. Da stasera penseremo al derby, è molto importante per la nostra classifica, per il nostro ambiente e per i nostri sogni. Ma non sarà decisivo, anche dovesse andare benissimo per noi. E' una gara importante per il nostro momento e crescita, ora abbiamo la possibilità di recuperare energie e di prepararla al meglio". Rivedi Pioli dopo il pari contro il Porto: