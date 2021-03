VIDEO - Pioli dopo il 2-2 contro il Genoa: "Bicchiere mezzo pieno"

Il 2-2 di Marassi va visto come bicchiere mezzo pieno. Così ha affermato Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo il pareggio col Genoa "E' stata una partita complicata e difficile su un terreno di gioco non semplice. Loro ci hanno chiuso tanti spazi, ma nel primo tempo potevamo andare in vantaggio e la gara a quel punto sarebbe cambiata, poi alla fine nonostante fossimo andati due volte in svantaggio, siamo riusciti poi a dare tutto e a riprendere il risultato, questo è un Milan che non molla mai".