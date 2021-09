VIDEO - Pioli e l'esposto del Milan per i cori razzisti su Bakayoko: "Orgoglioso di questo club"

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan mister Pioli è tornato sulla decisione del Milan di presentare un esposto in Procura per i cori razzisti nei confronti di Tiemoue Bakayoko durante Milan-Lazio: "Per quanto riguarda la situazione su Bakayoko sono orgoglioso di far parte di un club che è in prima linea nella lotta contro ogni tipo di discriminazione. Bisogna andare avanti così".

️ Coach Pioli: “In regard to the situation with Bakayoko, I am proud to be part of a Club that strives to be on the front line against every type of discrimination. We must continue on this path.” #WeRespAct #WetheFamily pic.twitter.com/FSTklPgJIj