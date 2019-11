Zaccardo su Ibrahimovic: "In Italia può fare ancora la differenza"

Dalle pagine del quotidiano Tuttosport, Cristian Zaccardo, fra le altre cose, ha parlato anche del possibile ritorno al Milan di Ibrahimovic: "A livello di carisma, personalità e mentalità darebbe un grande aiuto a tanti, anche al Milan, riporterebbe entusiasmo un po’ a tutti, a tutto l’ambiente. Ibrahimovic se sta bene in Italia può ancora fare a differenza. In Premier farebbe molta più fatica, ma l’intensità che può avere perso in Mls in Italia la può sopperire con l’esperienza, la sua forza fisica e la qualità. Può essere un valore aggiunto. Se lo prenderei? Sì, senza dubbio. Piatek verrebbe messo in discussione come è giusto che sia quando fai parte di una grande squadra. Piatek deve dimostrare di essere un grande attaccante, di meritarsi il Milan sennò vai in panchina".