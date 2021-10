Zaccheroni: "Maldini da dirigente è il massimo che si possa avere"

Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, si è così espresso sul canale Twitch del Milan su Paolo Maldini: "Maldini dirigente è il massimo che si possa avere: ha tempi e modi. Quando Paolo da calciatore guardava i compagni, non c'era bisogno di dire niente. Era amico di tutto, ma quando si allenava e si giocava non lo era di nessuno: quando parlava, tutti eseguivano. Era una sorta di totem. Ho allenato 40 anni, ma io non ho mai visto un professionista di quella caratura".