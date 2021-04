Zaccheroni: "Scudetto? Il Milan deve rimanere lì: se l’Inter scivola..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico rossonero, Alberto Zaccheroni, ha parlato del Milan di Pioli: "Lo spirito è lo stesso, ma il gruppo mi sembra un po’ meno sicuro che nei mesi passati. Non deve: in A nessuno è così compatto, nessuno gioca meglio. Questo campionato può perderlo solo l’Inter, il che obbliga il Milan a rimanere lì, pronto ad approfittarne: se l’Inter dovesse commettere l’errore di voler gestire come la Lazio nel ’99... Il Milan di oggi è giovane, ha un’occasione unica: in rosa quasi nessuno ha mai vinto nulla".