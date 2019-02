Zaccheroni su Gattuso: "I giocatori del Milan credono in lui: ha un carattere diretto e sincero"

Alberto Zaccheroni, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato così di Gattuso: "E' un mestiere a cui ci arrivi lavorando e crescendo insieme ai giocatori che ti mettono a disposizione. Non è che uno nasce e sa già allenare. Se sei capace vai avanti, se non sei capace ti perdi molto presto. Rino ha fatto tesoro. Io sono andato a vederlo quando allenava al Pisa, è cresciuto. E' sulla via del miglioramento continuo anno dopo anno, si vede la passione che ha. Ha una grandissima qualità, fondamentale per un tecnico, che è quella di sapersi conquistare la fiducia dei propri giocatori. Si vede che i giocatori del Milan credono fortemente in lui. Ha un carattere diretto, è un sincero. Ci mette la faccia sempre e ti difende quando lo meriti. Non mi sorprende".