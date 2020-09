Zaccheroni su Tonali: "Il Milan si è assicurato il top player in mezzo al campo per i prossimi 10-15 anni"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore rossonero Alberto Zaccheroni ha parlato di Tonali. Queste le sue parole: «Si è dato da fare e di certo ha fatto un acquisto straordinario: Tonali. Mi sa che si è assicurato il top player in mezzo al campo per i prossimi 10-15 anni. Ha una personalità incredibile e una ottima capacità di leggere. Mi piace moltissimo, e in entrambe la fasi. Per lui fa differenza giocare 10 metri più avanti o più indietro. E’ un ottimo investimento. Qui Maldini è stato bravissimo».