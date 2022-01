Zancan su Milan-Juve: "I rossoneri hanno delle assenze che stanno pesando"

Federico Zancan, giornalista, si è così espresso a SkySport su Milan-Juventus: "Il Milan sta più in alto della Juve; lo dice la classifica e lo dice il rendimento. La Juve non ha avuto fin qui un grande acuto contro le big, ma mi aspetto però un avversario molto scomodo per questo Milan. I rossoneri sono in difficoltà come testimoniato dalla gara contro lo Spezia, con delle assenze che stanno pesando. Fino a qualche settimana fa ti avrei detto favorito nettamente il Milan, adesso siamo lì".