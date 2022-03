Zancan su Napoli-Milan: "Sarà una partita molto importante e molto aperta"

MilanNews.it

© foto di ALBERTO LINGRIA

Federico Zancan, giornalista, si è così espresso a SkySport su Napoli e Milan: "Il Napoli con i titolari ha vinto quasi tutte le partite. È anche vero che ora c'è la percezione sul Napoli post vittoria contro la Lazio, ma prima della sfida di Roma a Cagliari il Napoli aveva fatto fatica. Starei attento a non sottovalutare il Milan; nel derby di coppa Italia ho visto un discreto Milan come spirito e come modo di stare in campo: sarà una partita molto importante e molto aperta. Il Milan, dovesse uscirne vincente, ha un calendario più favorevole rispetto al Napoli".